Укрсоцбанк і Універсал Банк об'єднали мережі банкоматів

АКБ «Укрсоцбанк» і ВАТ «Універсал Банк» об`єднали мережі банкоматів.

Як говориться в повідомленні прес-служби «Укрсоцбанку», розміщеному на офіційному сайті банку, об`єднана мережа банкоматів цих банків становить 8,7 тис. одиниць, з яких 194 банкомати належать «Універсал Банку».

Банками-партнерами «Укрсоцбанку» є ЗАТ «ПУМБ», АКБ «Правекс-банк», ВАТ АБ «Укргазбанк», АКІБ «Укрсиббанк», ВАТ «Ощадбанк», ВАТ «Банк «Фінанси і Кредит», КБ «Хрещатик», ВАТ «Родовід Банк», «UniCredit Банк Україна», «Універсал Банк» та інші.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року.

Активи банку на 1 квітня 2009 року становили 46,674 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 42,691 млрд. грн., зобов`язання – 41,425 млрд. грн., власний капітал – 5,249 млрд. грн., статутний капітал – 1,070 млрд. грн.

Прибуток банку за підсумками 2008 року становив 791,795 млн. грн., в І кварталі 2009 року – 54,156 млн. грн.

Італійська група UniCredit володіє 94,2% акцій банку.

ВАТ «Універсал Банк» (Universal Bank) зареєстровано Національним банком України в січні 1994 року.

Активи банку на 1 квітня становили 7,574 млрд. грн., зобов`язання – 6,739 млрд. грн., власний капітал – 834,585 млн. грн., статутний капітал – 837,712 млн. грн.

Чистий збиток ВАТ «Універсал Банк» за підсумками першого кварталу 2009 р. становив 30,063 млн. грн. проти 1,158 млн. грн. прибутку в першому кварталі 2008 р.

За даними банку, на 1 квітня 2009 р. EFG New Europe Holding (Нідерланди) володіла 99,952% його акцій.