Кабмін узгодить з МВФ збільшення статутного капіталу Нафтогазу

Кабінет Міністрів України має намір узгоджувати під час переговорів з Міжнародним валютним фондом можливість збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн.

Про це заявив в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ в інтерв`ю «Дзеркалу тижня».

Він повідомив, що кошти на збільшення статутного фонду «Нафтогазу» будуть одержані за рахунок випуску облігацій - за такою ж моделлю, як і в разі рекапіталізації банків.

За його словами, інформацію передано МВФ і очікується реакція.

За словами І.УМАНСЬКОГО, рішення про збільшення статутного фонду НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн. може бути ухвалене і реалізоване урядом тільки після внесення змін до закону про бюджет. «У тому вигляді і з тими ідеями, з якими на Кабміні приймалася з голосу пропозиція пана ПРОДАНА, рішення не може бути реалізоване. Тому я вчора докладав (і ми розглядали на Кабміні) проект змін до закону про держбюджет на нинішній рік у частині «Нафтогазу». Без цих змін у мене немає юридичних підстав зробити емісію ОВДП і наповнити статутний фонд НАК», - наголосив в.о. міністра фінансів.

При цьому він відзначив, що згідно з вітчизняною методикою, збільшення статутного фонду «Нафтогазу» не вплине на дефіцит, а баланс буде нульовим.

«Ми одержуємо мінус 18,6 млрд., коли робимо емісію, але плюс 18,6, коли набуваємо активів», - пояснив він.

Разом з тим в.о. міністра фінансів відзначив, що згідно з методологією МВФ, ці гроші збільшать дефіцит бюджету.

«За українською методологією, при цій операції з дефіциту нульовий баланс. Дефіцит не збільшується. За методологією МВФ він, безперечно, збільшується», - визнав він, додавши, що у зв`язку з цим питання збільшення статутного фонду НАК вимагає узгодження з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України пропонує збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України», щоб дати можливість компанії компенсувати різницю в ціні на газ для підприємств теплокомуненерго.

Відповідний законопроект про внесення змін до держбюджету-2009 було прийнято 17 червня на засіданні уряду.

Сума збільшення статутного фонду буде визначена рішенням Верховної Ради, але в уряді вважають, що збільшити капітал необхідно на 10-18 млрд. грн.

11 червня заступник міністра палива й енергетики України Володимир МАКУХА повідомив, що Кабінет Міністрів схвалив збільшення статутного фонду «Нафтогазу України» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

Нині статутний фонд НАК «Нафтогаз України» становить 5 млрд. 564,714 млн. грн.

Прибуття до України місії МВФ очікується наступного тижня.