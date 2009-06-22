ДАІ: водії маршруток не висипаються через страйк

У Житомирі через страйк водіїв трамваїв та тролейбусів, який триває вже майже тиждень, порушується режим праці й відпочинку водіїв маршруток .

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Управління ДАІ УМВС в Житомирській області.

«Водії маршруток через відсутність руху електротранспорту дуже часто перебувають за кермом понад норму у 8 годин, оскільки через страйк водіїв електротранспорту значно зросли навантаження на маршрутний транспорт міста», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, близько тисячі страйкарів не мають наміру розпочинати роботу найближчим часом, оскільки не виконано їхню основну вимогу - виплатити заборговану їм за чотири місяці зарплату.

Міський голова Житомира Віра ШЕЛУДЧЕНКО для врегулювання ситуації звернулася до уряду України з листом, що містить прохання терміново виділити кошти для Житомирського трамвайно-тролейбусного управління.