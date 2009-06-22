У Києві відкрилося Посольство Іраку

Сьогодні, 22 червня 2009 року, у м. Києві по вул. Звіринецькій, 35, відбулося офіційне відкриття посольства Республіки Ірак в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі посольства Іраку в Україні, у церемонії відкриття взяли участь заступник міністра закордонних справ Республіки Ірак з питань політичного планування та двосторонніх зв`язків Лябіда АБАВІ, заступник міністра закордонних справ України Олександр ГОРІН, заступник міністра промислової політики України – голова української частини іраксько-української спільної міжурядової комісії Віктор ПАДАЛКО та низка послів іноземних держав, акредитованих в Україні.

У своєму виступі Л.АБАВІ висловив вдячність від імені іракського народу за підтримку України у поваленні режиму Саддама Хусейна та підтримку безпеки в регіоні. Він також висловив упевненість у перспективах іраксько-українських торговельних відносин, оскільки наразі Ірак зацікавлений у співробітництві з українськими компаніями у галузі ПЕК, сільського господарства, а також у відновленні інфраструктури країни.

23 червня 2009 року відбудеться підписання Протоколу про співпрацю між Міністерствами закордонних справ обох держав. Візит іракської делегації триватиме до 24 червня 2009 року.

Після повалення режиму С.Хусейна дипломатична місія Іраку відновила свою роботу в Україні у 2007 р. З 1 липня 2007 року посольство Республіки Ірак в Україні очолює Повноважний міністр, Тимчасовий повірений у справах Халід Джасім АЛЬ-ШАМАРІ.