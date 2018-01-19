На Житомирщині судитимуть злочинну групу за незаконне виготовлення майже 15 тонн алкоголю
Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено незаконно виготовлені горілчані вироби, засоби та обладнання, що забезпечує незаконне виробництво таких товарів у великій кількості, а також транспортні засоби для їх перевезення до місць збуту.
На Житомирщині судитимуть організовану злочинну групу, яка незаконно виготовила майже 15 тонн алкоголю для продажу
Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, 18 січня прокуратурою Житомирської області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно організованої групи у складі трьох осіб, які налагодили незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
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Досудовим розслідуванням, яке проводили слідчі Головного управління Державної фіскальної служби в області установлено, що житель Київської області з корисливих мотивів, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями, у вересні 2017 року створив організовану злочинну групу, до складу якої увійшли двоє осіб - жителі Житомирської та Київської областей.
У подальшому для незаконного виготовлення, зберігання та збуту алкоголю, учасники організованої злочинної групи підшукали господарське приміщення у населеному пункті на Київщині та встановили там обладнання для масового виробництва алкогольних напоїв.
Таким чином зловмисники з вересня минулого року, порушуючи вимоги податкового законодавства України, незаконно виготовили майже 15 тонн алкоголю для продажу у різних областях. Виготовлені горілчані вироби доставляли і житомирянину для подальшої роздрібної торгівлі.
Викрито і припинено протиправну діяльність організованої злочинної групи завдяки злагодженим оперативним діям прокуратури Житомирської області та Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області.
Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено незаконно виготовлені горілчані вироби, засоби та обладнання, що забезпечує незаконне виробництво таких товарів у великій кількості, а також транспортні засоби для їх перевезення до місць збуту.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.
Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме прокуратура Житомирської області.