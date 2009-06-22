Очікування падіння ВВП України в 2009 р. погіршилися

Учасники консенсус-прогнозу знову погіршили свої очікування економічного спаду в Україні в 2009 році (у травні проти квітня прогноз спаду ВВП погіршений з 10,2% - до 11,3% - УНІАН). Якщо за підсумками березня падіння реального ВВП прогнозувалося на рівні 9%, квітня – 10,2%, травня 11,3%, то в червні медіана прогнозу склала 12,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції представники компаній, які взяли участь в консенсус-прогнозі, повідомили, що погіршення прогнозних значень зафіксоване майже по всіх секторах економіки. Зокрема, з 17,5% до 18% (прогноз березня до прогнозу червня) знизився прогноз спаду в промисловості; з 35% до 35,5% — в будівництві. Найбільше — з 21% до 23,8% — знизилися очікування падіння реальних інвестицій. Ще на половину процентного пункту (до 13,9%) погіршився консенсус-прогноз щодо реального споживання. В результаті зведений прогноз економічного спаду погіршився одразу на півтора процентні пункти — з 11,3% до 12,8%.

При цьому учасники консенсус-прогнозу чекають поліпшення ряду макрофінансових показників. Зокрема, ще на 20 копійок - до 8,20 грн./дол. покращено прогноз середньорічного обмінного курсу; на один мільярд - до 25 млрд. дол. збільшена очікувана величина золотовалютних резервів Національного банку України на кінець року. Майже на п`ять процентних пунктів - до 12,5% знизилося очікуване зростання цін виробників, щодо інфляції аналогічний показник покращено на 1,2 п. п. - до 16,5% (грудень до грудня). Аналітики дещо поліпшили прогноз реальних доходів населення — консенсусний показник зріс на 0,3 п.п. (падіння добробуту передбачається на рівні 14,5%). Також продовжує зростати консенсус-прогноз дефіциту бюджету (вже — 5,1% ВВП).

Довідка УНІАН. Консенсус-прогноз робиться на щомісячній основі починаючи з березня 2009 року. У підготовці травневого консенсус-прогнозу взяли участь 14 організацій. До участі в проекті запрошені всі провідні компанії і інститути, які складають макроекономічний прогноз України на постійній основі.