Відкрився перший в Україні музей Голокосту

Сьогодні в будинку №111 по вулиці Мала Арнаутська в Одесі відкрили перший в Україні музей Голокосту.

Як передає кореспондент УНІАН, музей створений в основному з експонатів, принесених колишніми в`язнями. Тут зберігатимуться речі в`язнів, витяги з різних публікацій, накази окупаційної влади, а також документальні фотоматеріали.

За словами голови Асоціації в`язнів гетто і концтаборів Роман ШВАРЦМАНА, «зараз усі експонати займають чотири кімнати, але надалі музейні площі будуть розширені за рахунок розташованих сусідніх нежилих приміщень - музей повинен стати школою для молоді, щоб Голокосту більше не було ніколи, для жодного з народів».

Він нагадав, що в роки минулої війни від рук гітлерівців загинули близько 3 мільйонів євреїв, що проживали на території колишнього СРСР.