Військові оркестри заграли в українських аеропортах на честь "Кіборгів" (фото, відео)

У суботу, 21 січня, військові оркестри зіграли на честь "кіборгів" - захисників Донецького аеропорту - в київському Борисполі, а також в аеропортах Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська, Львова, Вінниці, Харкова, Одеси, Чернігова.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Читайте такожДень кіборгів: сьогодні вшановують захисників Донецького аеропорту (відео)

У третю річницю виходу з ДАП оркестри Збройних Сил та Нацгвардії заграють інструментальні композиції у 9 летовищах країни. Для всіх регіонів репертуар однаковий, зокрема, виконуватимуть офіційний марш української армії "За честь і славу" і всесвітньо відому композицію "Іль селенсіо".

У міжнародному аеропорту Бориспіль одночасно зібралося майже три сотні артистів.

Пасажири Одеського аеропорту зустріли оплесками виступ оркестру Військово-морських сил і частини №3012 Нацгвардії, повідомляє Радіо Свобода.

Бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні. Українські військові покинули ДАП 21 січня 2015 року. За тими подіями знято художній фільм Киборги, який зібрав майже 20 млн гривень за перші три тижні прокату.