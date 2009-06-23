Нацбанк почав надавати статистику про ОВДП на вторинному ринку

Національний банк України почав надавати статистику про обсяги операцій щодо облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на вторинному ринку.

За даними НБУ, 17 червня 2009 року на біржових торгах відбулася 1 операція, обсяг якої склав 7100 ОВДП по 970,54 грн. за одну облігацію. Середньозважена дохідність паперів склала 22,84%.

На позабіржовому ринку було укладено 28 угод загальним обсягом 107242 ОВДП. Середньозважена ціна за одну облігацію склала 945,17 грн., середньозважена дохідність – 18,57%.

Як повідомлялося, за даними НБУ, станом на 15 червня 2009 року в обігу знаходилися ОВДП на загальну суму майже 39,63 млрд. грн., з яких у портфелі Нацбанку, – на 23,885 млрд. грн.