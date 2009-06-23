«Свинячий грип» зафіксували вже у 100 країнах

Республіка Кабо-Верде (Острови Зеленого Мису) стала сотою за рахунком країною, де був зафіксований перший випадок захворювання на грип А/H1N1.

Як передає РІА «Новости»,троє дітей, які повернулися після поїздки до Сполучених Штатів, були терміново госпіталізовані після того, як відчули перші ознаки захворювання.

"Міністерство охорони здоров`я одержало підтвердження від інституту Пастера в Дакарі (Сенегал), що госпіталізовані 18 липня діти заражені грипом А/H1N1", - повідомив міністр охорони здоров`я Республіки Кабо-Верде Базіліо РАМОС. Зараз всі троє одужали і повернулися додому.

Світова організація охорони здоров`я підтвердила 22 червня більш як 52 тисячі 160 випадків захворювання людей на грип A/H1N1, 231 хворий помер.