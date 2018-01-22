Врятовані під час теракту в Кабулі українці скоро повернуться на батьківщину – посол

Надзвичайний і повноважний посол України в Таджикистані і Афганістані Віктор Нікітюк заявляє, що врятовані під час теракту в готелі в Кабулі українці найближчими днями мають повернутися на батьківщину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив «112 Україна».

Говорячи про громадян України, які на час скоєння теракту мешкали в готелі Intercontinental, дипломат зазначив, що спочатку їх доставили на базу в Кабулі, де вони перебували в безпечному стані.

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За словами Нікітюка, на даний час «всі вони там не перебувають, адже деякі з них повернулися до своїх робочих офісів у Кабулі, а деякі виїхали до готелю для того, щоб забрати свої документи та особисті речі».

«Найближчими днями, як мене запевнили в авіакомпанії «Українські крила», буде організовано їхнє повернення на батьківщину рейсовими літаками», - сказав він.

Крім того, посол зауважив, що сьогодні до Кабула прибув консул посольства України в Таджикистані і Афганістані.

«Він здійснить усі необхідні консульські дії, після чого тіла загиблих будуть доправлені в Україну. Попередньо планується, що це може бути спецрейс також авіакомпанії «Українські крила», - сказав Нікітюк.

Він також зазначив, що консул має дати остаточну відповідь на питання щодо остаточної кількості загиблих громадян України: «Чи їх всього семеро, чи є підстави передбачати, що їх може бути більше».

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок нападу загинули щонайменше 43 особи.

Вдалося врятувати 126 осіб, серед них - 41 іноземця. За попередніми даними, врятовано 19 громадян України, яких було евакуйовано на військову базу у безпечне місце.

Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух «Талібан».