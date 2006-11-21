Тарифи на послуги ЖКГ завищені на 30-60%

13:33, 21 листопада 2006
Суспільство
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Заява Міжнародного економічного комітету

Голова Міжнародного економічного комітету Ігор ШАРОВ заявляє, що ЖЕКи систематично порушують Закон України «Про надання комунальних послуг». Про це І.ШАРОВ заявив сьогодні журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі МЕК.

«Як споживачі комунальних послуг ми всі є свідками систематичних порушень Закону «Про надання комунальних послуг» із боку ЖЕКів, оскільки нам не розшифровують тариф у вигляді документально підтверджених витрат на утримання саме наших квартир», – сказав голова МЕК.

Проте, як зазначив голова МЕК, «закладення додаткових витрат у тарифи неминучий, оскільки цьому сприяє стан ЖКГ». І.ШАРОВ нагадав, що втрати теплової енергії й питної води в зовнішніх мережах становлять від 30% до 60%, а безпосередньо в житловому фонді – понад 30%. 32% теплових мереж перебувають в аварійному стані, в багатьох регіонах взагалі не проводиться діагностика й огляд устаткування та комунікацій з метою мінімізації експлуатаційних витрат і втрат.

«Втрати ведуть до зростання собівартості послуг, що відображається в тарифах, встановлюваних органами місцевого самоврядування, – підкреслив І.ШАРОВ. – І це при тому, що в Цивільному кодексі й законі про приватизацію чітко записано, що мешканці повинні платити тільки за надані послуги, оплачувати свою частку у витратах ЖЕКу на утримання конкретного будинку. Показово, що собівартість 1 Гкал тепла при опаленні становить на перше півріччя 2006 року близько 101-107 гривень у Києві, на Закарпатті й у Криму, тоді як у Дніпропетровській, Тернопільській, Запорізькій, Черкаській та Хмельницькій областях вона коливається в межах від 57 до 69 гривень».

І.ШАРОВ вважає, що встановлення справедливих комунальних тарифів неможливе без проведення реформи ЖКГ.

«У будь-якому секторі економічної діяльності формування тарифів має виходити виключно з ціни ресурсів, заробітної плати й необхідних матеріалів, – сказав І.ШАРОВ. – Збитки підприємств або ж їх прогнозовані витрати в майбутньому в тариф закладатися не повинні».

При цьому він підкреслив, що вітає контроль із боку Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства в усіх регіонах країни того, щоб у тарифи не закладалися додаткові витрати, для чого відомство розробило нову методику формування тарифів.

 

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