Євробачення-2018: заявку на участь в українському відборі подали близько тисячі виконавців

Заявку на участь у національному відборі на "Євробачення 2018" подало приблизно 1000 охочих. Про це розповів музичний продюсер відбору Руслан Квінта, повідомляє прес-служба телеканала СТБ. Із 1000 заявок тільки 60 дістали позитивну відповідь, зазначив продюсер.

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"Відбір тривав близько двох-трьох місяців. Я практично все вивчав сам – усю цю кухню: зустрічався з продюсерами, артистами і нікого не впрошував. Просто питав, наскільки вам це цікаво і чи готові ви поїхати на "Євробачення". Було дуже багато молодих претендентів, мені доводилося заходити в інтернет, знаходити їхні виступи у YouTube, дивитися, як вони себе поводять на сцені. Якщо були питання стосовно артистів, ми їх запрошували на канал і просили співати вживу", – розповів Квінта.

Він підкреслив, що завдяки кастингу на нацвідбір відкрив для себе багато гарної музики, якої раніше не чув, і дістав від цього естетичне задоволення.

Квінта додав, що фаворитів у нацвідборі у нього немає, оскільки кожен з учасників може гідно представити Україну на "Євробаченні 2018".

"У цьому році ми максимально розширили музичний жанр і покажемо це глядачам. До того ж у цьому році немає жодної покупної пісні. Усі композиції написані самими учасниками. І це мене дуже радує", – резюмував Квінта.

За підсумками першого етапу національного відбору для участі в пісенному конкурсі "Євробачення 2018" стали відомі імена 18 українських виконавців, які візьмуть участь у півфіналах відбору. Вони відбудуться 10-го та 17 лютого.

До фіналу, який пройде 24 лютого, вийде шість учасників.

Переможець національного відбору представлятиме Україну на "Євробаченні 2018", який відбудеться в Лісабоні. Конкурс "Євробачення 2018" пройде у столиці Португалії Лісабоні 8-го, 10-го і 12 травня.