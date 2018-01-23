Сепаратистський скандал на Буковині: на сцені вивісили карту Україну без Криму (відео)
10:45, 23 січня 2018Суспільство
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На Буковині на урочистостях з нагоди Дня соборності показали карту України без Криму.
На Буковині на урочистостях з нагоди Дня соборності показали карту України без Криму
На Буковині у райцентрі Сторожинець місцева влада з нагоди пам'ятної дати влаштувала у місцевому будинку культури святковий концерт.
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На сцені вивісили власноруч намальовану мапу нашої держави. Тільки чомусь без півострова, анексованого Росією в 2014-му.
Зі сцени чиновники привітали присутніх словами про незалежність та територіальну цілісність України. На заході були присутні і військові, і чиновники.
Як повідомляв УНІАН, у місті Бровари Київської області головну сцену до святкування Дня Незалежності прикрасили картою України, на якій відсутня територія окупованого Криму.
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