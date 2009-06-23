Євро на міжбанку круто пішов угору

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6215/7,6380, до 12:00 ціни піднялися до 7,6325/7,6415. До закриття цінові рівні досягли гори - 7,6580/7,6680 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15:00 Нацбанк оголосив про продаж доларів за курсом – 7,6300.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2417/0,2427, до 12:00 звузився спред - 0,2418/25. До закриття торгів ціни піднялися до 0,2425/0,2433. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,4200(+0,1000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3900/1,3902, а до 15:15 зросли до 1,3993/1,3995.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5785/10,6035, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,5920/10,6175. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму - 10,6940/10,7125.