На фоні стрімкого падіння народжуваності віце-прем’єр звітував про зменшення черг в дитсадки

У черзі до дошкільних навчальних закладів України "стоїть" 52 тис. дітей. Таку статистику опублікував у "Твіттері" віце-прем'єр Геннадій Зубко.

Читайте такожЧерез низьку народжуваність за рік українців стало менше на 150 тисяч (відео)Зубко порівняв цю цифру із даними 2015 року, коли чергу складали 95 тис. дітей, а також пообіцяв, що через три роки її може не бути взагалі.

"У 2015 році у черзі до дитячих садків було 95 тисяч дітей. Зараз – 52 тисячі. Маємо амбітне завдання – за три роки ліквідувати чергу", – написав віце-прем’єр.

У 2015 році у черзі до дитячих садків було 95 тисяч дітей. Зарз - 52 тисячі. Маємо амбітне завдання - за три роки ліквідувати чергу. pic.twitter.com/ToIQ4jgfQB — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) January 23, 2018

Скорочення черг у дитсадки можна також пов’язати із падінням народжуваності протягом останніх років. Держстат засвідчує, що в Україні стрімко зменшується чисельність населення, передає Українська правда. За даними служби, протягом січня-жовтня 2017 року в Україні народилося 306372 дітей, що на 25822 менше, ніж за аналогічний період 2016 року. (Всього у 2016 році народилося 397 тис. дітей).

У 2015 році статистика народжуваності становила 411,8 тис. осіб.

Статистика про 52 тисячі місць, які становлять чергу до дитсадка, оприлюднюється за даними станом на 1 вересня 2017 року. До того ж, у середньому по країні на 100 місць у дитсадках навчається 113 дітей.

У грудні 2017 року міністр освіти Лілія Гриневич повідомляла, що до 2019 року заплановано створити 96147 місць у дитсадках. За словами міністра, саме така кількість дозволить подолати чергу та усунути перевантаженість дошкільних закладів.

За даними Міносвіти, станом на вересень 2017 року найбільша черга в Одеській та Київській областях – 9200 та 8600 людей відповідно.