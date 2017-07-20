"Ситуація в Україні має фатальний вигляд": експерт оцінив демографічні та економічні перспективи України

Справжня катастрофа насувається на Україну, де демографічна криза в поєднанні з економічним занепадом створюють геополітичну діру, яку хтось заповнить: або Захід, або Росія. Про це на сторінках Rzeczpospolita пише директор відділу стратегії Warsaw Enterprise Institute і радник компаній польського оборонпрому Анджей Талага, як повідомляє ZN,UA.

Він припускає, що українська держава може занепасти ще за нинішнього покоління, що матиме дуже негативні наслідки для Польщі.

"Варто це мати на увазі, вступаючи з Україною в суперечки в тому числі і в історичні. Ми не говоримо з рівним партнером, а з прикутим до ліжка хворим. За 20 років може виявитися, що більше немає кому доводити нашу моральну правоту у питанні трагедії на Волині і Східній Галичині", - пише автор.

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"Ситуація в Україні має фатальний вигляд. ООН розмістив її разом з Польщею в групу країн, яким найбільше загрожує депопуляція. У обох країн схожий дуже низький рівень народжуваності. Однак, між нашими країнами існує також багато відмінностей не на користь України. І наслідки депопуляції в країнах будуть абсолютно різними", - йдеться в статті.

Автор нагадує, що цього року в Польщі перебувають 1,2 мільйони українців, які приїхали в пошуках роботи, і значна частина з них може лишитися в країні. В найближчі роки, вочевидь, українська імміграція в Польщу продовжиться, оскільки це єдиний спосіб для сімей вирішити свої економічні проблеми. А сусідня країна стала привабливим ринком праці. Якщо ж після скасування віз для ЄС імміграція ще більше посилиться за рахунок відтоку населення в інші країни об'єднання, депопуляція України стає ще більш вірогідною.

В українців є багато причин тікати з рідної країни. Зростання ВВП України в 2016 році становило 2%, цього року очікується, що економіка зросте ще на 2,2%. Але це надто повільний рух в напрямку відновлення країни.

"Сьогодні ВВП України становить 83 мільярди доларів, а в 2013-му році він становив 180 мільярдів. З цих цифр можна зробити висновок, чого коштувала українцям військова агресія Росії. Дохід пересічного українця впав нижче рівня мешканців країн Північної Африки. Масштаб занепаду настільки великий, що вимагає радикального плану рішучої міжнародної підтримки. Але нічого такого все ж не відбувається", - пише польський експерт.