Хто поїде на Євробачення-2018: гурт Dilemma розповів про пісню, з якою буде підкорювати нацвідбір (відео)

У нацвідборі на "Євробачення 2018" візьме участь паті-гурт "DILEMMA". Музиканти поборються за право представляти державу на 63-му конкурсі в Лісабоні з піснею "На Паті".

Серед 18 учасників відбору на "Євробачення 2018" від України - паті-гурт "DILEMMA". У своєму Instagram фронтмен колективу Джей сповістив, що на конкурсі вони презентують свій недавній танцювальний хіт "На Паті", прем’єра якого відбулась у листопаді 2017 року, повідомляє lux.fm.

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На сьогодні кліп "На Паті" переглянули 1,7 млн глядачів на YouTube. Номер від "DILEMMA" завершить програму другого півфіналу. Музиканти обіцяють "розірвати танцпол відбору".

"На наш погляд, найкруті, незабутні номери в історії "Євробачення" – це виступи Руслани та Верки Сердючки. Драйв, енергетика та позитивний настрій! Ми мріємо повторити успіх цих артистів. Або, як мінімум, продовжити цю традицію", - каже фронтмен "DILEMMA" Джей.

Нагадаємо, раніше гурт KAZKA назвав пісню, з якою буде підкорювати нацвідбір.