У Вінниці затримали підозрюваного в пограбуванні екс-нардепа

У Вінниці співробітники міліції затримали одного з підозрюваних у скоєнні пограбування колишнього народного депутата Івана БОНДАРЧУКА.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Вінницькій області, затримано 31-річного вінниччанина.

Екс-депутат та колишній голова Вінницького обкому СПУ І.БОНДАРЧУК був пограбований 31 травня у Вінниці. Троє невідомих відібрали в нього сумку з документами, ключами від квартири, 1200 грн. і кредитну картку.

Підозрюваний уже тричі опинявся за гратами - за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, зберігання наркотиків та розбійний напад. Загалом він відсидів 11 років у в’язниці, останній раз засуджувався на 4 роки позбавлення волі та звільнився в лютому цього року.