В Україні почав відроджуватися джаз

В Україні, особливо у західних регіонах, відроджується джаз.

Про це заявив музикознавець, джазовий музикант і критик Петро ПОЛТАРЄВ на прес-конференції в УНІАН, присвяченій міжнародному джаз-фолк-фестивалю «Музичні діалоги 2009», що пройшов у Луцьку 23-24 травня.

За словами П.ПОЛТАРЄВА, в Україні не залишилось джазових “білих плям”.

“Наша зустріч сьогодні для того проводиться, щоб трошки поінформувати наших журналістів про те, що відбувається на заході. А на заході відбуваються дуже приємні речі – відродження джазу. Колись джаз розпочинався в Україні саме із заходу – Луцьк, Львів, Тернопіль. Галичина була трошки в інших умовах, ніж уся інша Україна, і музика була там досить демократична, і джаз грати дозволялось. На сході цього не було, як ви знаєте”, - сказав П.ПОЛТАРЄВ.

За його словами, за підтримки людей, які люблять джаз, цей музичний напрямок “відроджується дуже швидкими темпами”. І підтвердженням цьому був цьогорічний фестиваль у Луцьку, організований Луцьким джаз-клубом у старовинній міській фортеці.

Для участі у ньому приїхали відомі джазові виконавці з Європи, зокрема, з Німеччини – квартет Жана-Пра ФРЬОЛІ, з Польщі – “Dwootho”, з Білорусі – “Apple Tea”. Також у фестивалі взяли участь відомі українські музиканти - “Дмитро “Бобін”, «ShokolaD”, “Резус блюз”, “VITO” та інші.

П.ПОЛТАРЄВ висловив переконання, що саме у Західної України сьогодні є великий потенціал, і «не тільки потенціал музикантів, тобто там є люди, які грають джаз, причому грають на високому рівні, але там є й ще дещо краще – там є люди, які шанують, люблять і підтримують джаз”.

Він підкреслив, що джаз - музика естетична і дуже потрібна Україні, “бо саме джаз сьогодні є та форма музикування, яка говорить за Україну на світовому рівні. Сьогодні музиканти, які грають джаз, грають його не гірше, ніж їхні колеги у найрозвиненіших державах Європи”.

Культуролог, джазовий музикант Євген БАРАННІК зазначив, що на сьогодні джаз розвивається в Україні “якимось приватним чином - якось люди самі цю справу підтримують, і держава цьому приділяє дуже мало уваги”. Він висловив сподівання, що керівництво України все ж допоможе.

“Сьогодні вся Україна охвачена джазовим процесом, але потрібна гарна професійна база, у тому числі наукова”, - продовжив П.ПОЛТАРЄВ, говорячи про організацію конференцій про історію і розвиток джазу.

У свою чергу президент Луцького джаз-клубу, директор фестивалю «Музичні діалоги 2009» Олег БАКОВСЬКИЙ повідомив, що влада Луцька намагається підтримувати ініціативи джаз-клубу.