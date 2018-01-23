У Полтаві екс-чиновник Держгеокадастру вимагав 750 тисяч хабаря

Співробітники Служби безпеки України спільно з підрозділом захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі колишнього начальника інспекції з контролю за використанням і охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області.

Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці встановили, що екс-посадовець вимагав у місцевого жителя понад 750 тисяч гривень за сприяння у безперешкодному продовженні договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 88 гектарів.

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"За вказану суму ділок обіцяв домовитися з посадовими особами обласного главку Держгеокадастру стосовно позитивного «розгляду» цього питання", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника поблизу одного з ресторанів швидкого харчування Полтави під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

"У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України співробітники СБ України проводять санкціоновані обшуки у фігурантів справи. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповіли в СБУ.

Відео: Служба безпеки України

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, зокрема щодо притягнення до відповідальності чиновників Держгеокадастру, причетних до корупційної схеми.