На Львівщині затримали мера під час спроби дати поліцейським 2 тисячі доларів хабаря

Правоохоронці Львівщини сьогодні затримали міського голову одного із міст області під час спроби дати поліцейському 2 тис. доларів хабара.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

За вказану суму чиновник хотів «домовитися» з оперативниками Управління захисту економіки у Львівській області про закриття кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних коштів у процесі проведення закупівлі.

Читайте такожЧиновниця ДМС, яку "провокував на хабар" агент НАБУ, мешкає у квартирі за 3 мільйони гривень (відео)

Оперативники встановили, що однією з міських рад було придбано у комерційної структури сміттєзбиральну техніку за ціною, завищеною на 295 тис. грн. Крім того, вона не відповідала вимогам тендерної документації.

Слідчим відділом обласної прокуратури було відкрито кримінальне провадження та встановлено осіб, причетних до цього злочину.

Вирішується питання про затримання правопорушника у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Стаття 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України, в межах якої проводилося затримання, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої, наголосили в поліції.