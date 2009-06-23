"Альфі" вистачає грошей тільки на зарплату

Спецпідрозділу СБУ «Альфа», який сьогодні відзначає 15-річчя, вистачає фінансування лише на виплату заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Заробітна плата надзвичайно низька. Мабуть, найнижча зараз навіть у порівнянні із сусідами (країнами СНД – УНІАН). Не кажу вже про країни-члени ЄС і країни-члени НАТО. Але, крім зарплати, потрібно спеціальне спорядження», - сказав він.

На уточнююче питання, чи достатньо існуючого фінансування для ефективного виконання своїх функцій цим спецпідрозділом, В.НАЛИВАЙЧЕНКО відповів: «Вистачає тільки на зарплату, тому і в уряд протягом останнього місяця я звертався неодноразово з тим, щоб все ж таки розглянули можливість сплачувати додаткові видатки на спеціальне озброєння, спецтехніку… Вони готові фізично, вони готові фахово, але обладнання потрібно додаткове з тим, щоб штурмувати (кораблі, які захоплюють сомалійські пірати з українцями на борту)».