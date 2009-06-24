Світові ціни на нафту підвищилися
00:47, 24 червня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 23 червня на провідних нафтових біржах підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у серпні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 68,42 (+1,44) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 68,79 (+1,29) дол./бар.
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