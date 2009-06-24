Для припинення страйку в Житомирі уряд дав 3,5 млн. грн.

Для припинення більш ніж тижневого страйку водіїв електротранспорту у Житомирі уряд виділив 3,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на зборах з колективом Житомирського трамвайно-тролейбусного управління (ТТУ) повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА.

"Днями у мене відбулася зустріч в уряді з Юлією ТИМОШЕНКО з питання кризової фінансової ситуації Житомирського ТТУ, після чого область отримала 3,5 млн. грн. державної субвенції на перевезення пільговиків", - сказав Ю.ЗАБЕЛА.

За його словами, уряд підтримав пропозицію обласної влади виділити Житомиру кошти згаданої субвенції, які мали надійти у четвертому кварталі, зараз – у зв’язку з кризою в роботі ТТУ.

При цьому голова Житомирської ОДА виступив за негайну заборону руху вулицями Житомира приміських маршруток, які, за його словами, "забирають пасажирів у тролейбусів та трамваїв, що змушені перевозити переважно пільговиків собі у збиток”.

Губернатор також висловив сподівання, що отримані кошти допоможуть ТТУ розрахуватися з боргами перед працівниками, і рух тролейбусів та трамваїв у Житомирі якнайшвидше буде відновлено.

Як повідомлялося, з 16 червня у Житомирі не їздить електротранспорт через страйк водіїв тролейбусів та трамваїв, які вимагають виплати заборгованої за кілька місяців зарплати. Загальна сума боргу з зарплати водіям трамваїв і тролейбусів перевищує 5,5 млн. грн.