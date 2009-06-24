Тимошенко чекають на Львівщині

25 червня прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО чекають у Львівській області з робочою поїздкою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, приліт Ю.ТИМОШЕНКО до Львова заплановано на 12.00.

У Львові прем’єр ознайомиться з ходом будівництва та реконструкції до Євро-2012 аеропорту і стадіону.

Також планується, що Ю.ТИМОШЕНКО підпише угоду про соціально-економічний розвиток Львівської області між ОДА і Кабінетом міністрів.

Ю.ТИМОШЕНКО планує зустрітися з професорсько-викладацьким складом і студентами Національного університету «Львівська політехніка».

Передбачається двогодинний виступ Ю.ТИМОШЕНКО у прямому ефірі на Львівському телебаченні.