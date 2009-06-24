Тимошенко чекають на Львівщині
05:28, 24 червня 2009Суспільство
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(програма робочої поїздки)
25 червня прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО чекають у Львівській області з робочою поїздкою.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, приліт Ю.ТИМОШЕНКО до Львова заплановано на 12.00.
У Львові прем’єр ознайомиться з ходом будівництва та реконструкції до Євро-2012 аеропорту і стадіону.
Також планується, що Ю.ТИМОШЕНКО підпише угоду про соціально-економічний розвиток Львівської області між ОДА і Кабінетом міністрів.
Ю.ТИМОШЕНКО планує зустрітися з професорсько-викладацьким складом і студентами Національного університету «Львівська політехніка».
Передбачається двогодинний виступ Ю.ТИМОШЕНКО у прямому ефірі на Львівському телебаченні.
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