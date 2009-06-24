Луценко летить у Брюссель

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 25-26 червня візьме участь у роботі міжнародного форуму в Брюсселі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, зокрема, Ю.ЛУЦЕНКО виступить з доповіддю на семінарі, присвяченому питанням міграції та безпеки, де головуватиме віце-президент Єврокомісії Жак БАРРО.

Глава МВС також візьме участь та головуватиме під час засідання круглого столу на тему: «Європейське майбутнє України».