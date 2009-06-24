У Львові горить ринок «Левандівський»

08:44, 24 червня 2009
Суспільство
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Присвоєно найвищий ступінь небезпеки

Сьогодні близько 7-ї години ранку спалахнула пожежа на центральному ринку житлового мікрорайону Левандівка у Львові.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, вогонь миттєво охопив павільйони та торгівельні ятки у самому центрі ринку «Левандівський» і почав з великою швидкістю поширюватися на всю територію ринку.

«До гасіння пожежі, якій вже присвоєно найвищий ступінь небезпеки, залучено всі пожежні підрозділи міста Львова», - повідомив П.ВАСИЛЕНКО.

За його словами, жертв та постраждалих серед підприємців та працівників ринку, які саме почали збиратися на робочих місцях, – немає. На даний час проводиться евакуація майна з магазинів, до яких ще не дістався вогонь.

Евакуація людей (ринок «Левандівський» знаходиться поблизу кількох густонаселених гуртожитків та житлових багатоповерхівок) поки що не проводиться.

 

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