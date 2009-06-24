В Одесі ловлять двох крокодилів

У ставку біля виробничих будівель ВАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод» місцеві рибалки несподівано побачили 3-метрового крокодила, який виповзав з водоймища.

Дізнавшись про екзотичних мешканців водоймища, туди негайно відправилися рятувальники міського Управління з надзвичайних ситуацій. Незабаром водолази підтвердили: у ставку, на північно-західній околиці міста, дійсно завелися рептилії.

Як повідомив сьогодні УНІАН заступник начальника міськуправління з надзвичайних ситуацій Віктор ОЛЕЙНИК, «у водоймище кимсь з любителів екзотичної живності й насправді випущено дві рептилії. Один із крокодилів завдовжки близько 3 метрів, другий вдвічі менший – приблизно півтора метри. З урахуванням реальної небезпеки для життя рибалок біля водоймища встановлено табличку, що сповіщає про крокодилів, які мешкають тут, а також виставлено міліційний пост».

Тим часом, рятувальники МНС продовжують спроби упіймати небезпечних рептилій.