Тука: у лютому біля лінії зіткнення почнуть виготовляти паспорти для жителів окупованих територій

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука прогнозує, що у січні-лютому поблизу лінії зіткнення на Донбасі розпочнеться виготовлення українських паспортів для жителів непідконтрольних територій.

Читайте такожТука пояснив, які документи "ЛДНР" Україна визнаватиме за новим законом про деокупаціюЯк передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука під час звіту виконання плану заходів щодо реінтеграції непідконтрольних територій у 2017 році.

"Придбано кілька комплектів обладнання для виготовлення і друку українських паспортів на територіях, які наближені до лінії зіткнення, для того щоб люди, які живуть на неконтрольованих територіях, або діти, які досягли 16-річного віку, мали можливість отримати українські легальні документи, не заглиблюючись вглиб території і не очікуючи іноді по 2-3 місяці черги для отримання цих документів", - сказав він.

Тука висловив сподівання, що це обладнання запрацює у січні-лютому цього року. "Таке обладнання вже передано. І я сподіваюсь, воно вже може в цьому місяці або в лютому почне працювати", - додав він.