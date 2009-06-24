«Газпром» просить не плутати бізнес і політику

«Газпром» не бачить підстав для перегляду цін на газ для України і транзит через її територію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«Я, як і мої колеги, підстав для перегляду цінових умов або умов транзиту, при всій моїй пошані, не можуть знайти, тим паче, коли такі заяви йдуть не з боку партнерів, а на політичному рівні», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що не хотів би коментувати політичні заяви, оскільки «Газпром» займається бізнесом.

Він висловив сподівання, що контрактні умови виконуватимуться, зокрема й щодо запитів на перегляд договорів.

О.МЕДВЕДЄВ зазначив, що в будь-якому першокласному контракті у кожної сторони є право вимагати перегляду контракту. Він підкреслив, що процедура з перегляду контракту розпочинається не за бажанням однієї із сторін, а коли вона змогла обгрунтувати з чим пов`язана така заявка.

«В історії були випадки, коли заявка надходила, але вона не приймалася через відсутність обгрунтувань», - сказав О.МЕДВЕДЄВ, додавши, що у разі, якщо переговори не увінчалися успіхом, то це питання розглядається в арбітражі.