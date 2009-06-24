Кончаловський зніме фільм про Кучму

Відомий російський кінорежисер Андрій КОНЧАЛОВСЬКИЙ приїхав у Дніпропетровськ для зйомок фільму про колишнього Президента України Леоніда КУЧМУ.

Як повідомляє інформаційне агентство «Новий міст»,російський режисер знімає документальний фільм про відносини України з Росією, одним з головних героїв якого є екс-президент Л.КУЧМА. Про це інформаційному агентству повідомило достовірне джерело.

За словами співрозмовника, 22 червня А.КОНЧАЛОВСЬКИЙ і Л.КУЧМА в Дніпропетровську відвідали ДП ВО «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» з метою знімання матеріалу для майбутнього фільму.

У той же час, у продюсерському центрі А.КОНЧАЛОВСЬКОГО агентству підтвердили інформацію про відвідини Дніпропетровська, але не підтвердили інформацію про зйомки фільму. За словами фахівця центру, режисер відвідав Дніпропетровськ у рамках робочої поїздки.

На даний момент невідома ні назва фільму, ні дата його виходу, також немає даних і про фінансовий бік питання, зазначає "Новий міст".

Довідка УНІАН. А.КОНЧАЛОВСЬКИЙ - російський сценарист, режисер, продюсер, актор. Режисер 23 фільмів, сценарист 28 фільмів, зіграв у 2 фільмах. Жанри: драма, мелодрама, трилер. Перший фільм зняв у 1960 році, останній - у 2008 році.