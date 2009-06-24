Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,64 грн./дол., продають – по 7,68 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара дещо підвищився порівняно з 23 червня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,60-7,67 грн./дол., з продажу – 7,67-7,71 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 1,2% порівняно з 23 червня і становить 10,66 грн./євро, продажу – на 1,4%, до 10,85 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,50-10,78 грн./євро, з продажу – в межах 10,68-10,95 грн./євро.

Курс купівлі-продажу готівкового рубля в комбанках сьогодні дещо змінився порівняно з 23 червня і становить в середньому 0,2318/0,2496 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,195-0,243 грн./рубль, з продажу – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,64 грн./дол., продають – по 7,69 грн./долл. (курс дещо підвищився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках підвищився на 1,1% відучора і становить 10,68 грн./євро, продажу – на 1,3%, до 10,84 грн./євро.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 0,7% порівняно з 23 червня і становить в середньому 0,2314 грн./рубль, продажу – на 0,3%, до 0,2527 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,62/7,67 грн., євро – 10,60/10,68 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,60/7,72 грн., євро – 10,45/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,64/7,67 грн., євро – 10,65/10,78 грн., рубль – 0,238/0,253 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 24 червня, становить: гривні до долара США – 7,6111, до євро – 10,638796, до російського рубля – 0,24104.