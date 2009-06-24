Харківським студентам готують «подарунок» до Євро-2012

Харківська міська влада планує звернутися до Кабінету міністрів України з пропозицією про закінчення навчального року за місяць до початку ігор Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це на засіданні комісії Харківської міської ради повідомив директор Департаменту із підготовки до Євро-2012 Віктор ХРИСТОЄВ, передає Харків.proUA.com.

Зокрема, за словами В.ХРИСТОЄВА, це стосується тих навчальних закладів, гуртожитки яких будуть задіяні в прийомі гостей чемпіонату. Чиновник зазначив, що за місяць до ігор планується виселити студентів і підготувати кімнати для гостей Євро-2012.

В.ХРИСТОЄВ повідомив, що на даному етапі програмою підготовки до турніру в Харкові визначено вже 8 гуртожитків харківських закладів освіти. Це гуртожитки Національного технічного університету «ХПІ», Харківського національного університету ім. Каразіна, училища фізкультури та спорту. Надалі цей список планується розширити за рахунок кращих гуртожитків харківських вишів.

Нагадаємо, ігри чемпіонату Європи з футболу в 2012 році проходитимуть із 8 червня.