Вибухівки у Будинку спілок не знайшли
14:20, 24 червня 2009Суспільство
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Засідання продовжило свою роботу
У Києві, у Будинку спілок, вибухівки не знайдено. Перерване засідання Президії Федерації профспілок України, продовжило свою роботу.
Про це УНІАН повідомили у медіа-центрі ФПУ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві через анонімне повідомлення про мінування будинку проводилася евакуація працівників апарату ФПУ та учасників засідання Президії Федерації профспілок України.
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