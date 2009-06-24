Вибухівки у Будинку спілок не знайшли

У Києві, у Будинку спілок, вибухівки не знайдено. Перерване засідання Президії Федерації профспілок України, продовжило свою роботу.

Про це УНІАН повідомили у медіа-центрі ФПУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві через анонімне повідомлення про мінування будинку проводилася евакуація працівників апарату ФПУ та учасників засідання Президії Федерації профспілок України.