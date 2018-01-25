Їй - 50, йому - 60 років: у Львівській області у зрілої пари народилася дівчинка (відео)

У зрілої сімейної пари у Львівській області народилася здорова дівчинка. Для 60-річного батька це перша дитина. Матері новонародженої - 50 років.

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"Були у нас випадки і 40 років, й 42, 45, але 50 - це вперше. Ми народили шляхом кесаревого розтину красиву, здорову дівчинку Анну-Марію, вагою 3900 і зростом 56", - розповідає "СТБ" завідувачка відділення Старосамбірської лікарні Орися Бронецька.

"Тепер я повинен жити 100 років - іншого варіанту немає. Тільки, може, сина народити", - жартує батько дівчинки.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 22 вересня 2017 року в одному з пологових будинків міста 12-річна мешканка Дрогобицького району народила немовля.