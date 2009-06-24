У Кіровограді під час репетиції ледь не завалився муздрамтеатр

Вчора працівники Управління МНС евакуювали колектив Кіровоградського музично-драматичного театру ім. Марка Кропивницького під час репетиції через повідомлення про загрозу руйнування балкону в глядацькій залі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС в Кіровоградській області.

Близько 12:30 до оперативно-диспетчерської служби управління надійшла інформація від адміністратора театру про те, що в будівлі виникли вертикальні тріщини у несучій стіні та, як наслідок, відбулося просідання конструкцій балкону, розташованого над глядацьким залом.

Терміново були евакуйовані 73 осіб персоналу. Обсяги пошкодження встановлюються. Загиблих та постраждалих немає. На місце події залучалось 6 одиниць техніки та 24 чоловіки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів міста.

На 26 червня заплановано позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, аварійний стан, небезпечний для відвідувачів, став причиною заборони експлуатації з 1 травня 2009 року приміщення Кіровоградського академічного музично-драматичного театру ім. М.Кропивницького. На сьогодні колектив театру не припиняє репетицій.

Попередній кошторис капітального ремонту приміщення театру становить більше 40 млн. грн.

19 червня депутати Кіровоградської обласної ради на сесії ухвалили звернення до Кабінету Міністрів України з проханням передбачити цільову субвенцію з держбюджету в сумі 15,5 млн. грн. на першочерговий ремонт муздрамтеатру.

На сьогодні в приміщенні театру виявлено деформації металевого каркасу сценічної частини, руйнування карнизів, наявність вертикальних і горизонтальних тріщин, які впливають на несучу спроможність фундаментів і стін та можуть призвести до руйнування будівлі. Фахівцями територіального управління Держгірпромнагляду України в Кіровоградській області визнано загрозу обвалу стін і перекриття будівлі.