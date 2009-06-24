СБУ викрила незаконне відчуження землі на Київщині

Співробітники СБУ у взаємодії з керівництвом Київської обласної державної адміністрації викрили механізм незаконного відчуження земельних ділянок загальною площею більш як 60 га на користь 36 фізичних осіб в Обухівському районі Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Встановлено, що у 2008 році посадовці Обухівської РДА надали дозвіл на відведення у приватну власність земельних ділянок, які на той час перебували в оренді одного з місцевих підприємств, яке не надавало добровільну згоду на відмову від оренди земельних площ. Однак, з’ясувалося, що інформація про ці земельні ділянки в електронній базі даних управління земельних ресурсів району не значиться, відповідна технічна документація відсутня, кадастрові номери не присвоювалися.

За словами М.ОСТАПЕНКО, наразі порушено кримінальну справу, матеріали якої для подальшого прийняття відповідного процесуального рішення направлені до Генеральної прокуратури України.