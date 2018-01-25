У Львові збираються пікетувати церкву УПЦ МП з вимогою її демонтажу

У Львові 28 січня хочуть пікетувати незаконно збудовану церкву Московського патріархату, яка розташовується на проспекті Червоної Калини, 89.

Про це сьогодні, 25 січня, під час сесії Львівської міської ради заявив депутат від ВО «Свобода» Андрій Карбовник, передає місцеве видання «Вголос».

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«До мене неодноразово звертались мешканці вулиці Антоненка-Давидовича та проспекту Червоної Калини з інформацією про те, що на земельній ділянці комунальної власності на проспекті Червоної Калини, 89 самовільно зведено будівлю, у якій систематично проводять богослужіння представники Української православної церкви (Московського патріархату). Слід наголосити, що на пленарному засіданні Львівської міської ради 07.12.2017 я подав депутатський запит до Львівського міського голови із вимогою звернутись із позовом до суду загальної юрисдикції про демонтаж об'єкта самовільного будівництва на пр. Червоної Калини, 89 та приведення земельної ділянки до попереднього стану. На сьогодні наявні усі правові підстави для початку реалізації процедури демонтажу самовільно збудованих об'єктів на цій ділянці та приведення самої ділянки до попереднього стану. Попри це, із грубим порушенням термінів, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», мені досі не надано відповіді на депутатський запит», – заявив Андрій Карбовник.

Депутат Львівської міської ради також вимагає провести службове розслідування щодо фактів ненадання відповіді на депутатський запит, поданий на пленарному засіданні Львівської міської ради 07.12.2017 року щодо вимоги звернутись із позовом до суду загальної юрисдикції про демонтаж об'єкта самовільного будівництва на проспекті Червоної Калини, 89.

На сайті Львівської єпархії УПЦ МП поки відсутні будь-які коментарі з приводу цієї ситуації.