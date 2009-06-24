Росія зняла всі обмеження на постачання молдавських товарів

Росія зняла всі обмеження на постачання до РФ товарів з Молдови. Про це на проведеній сьогодні прес-конференції повідомив чинний президент, голова парламенту Молдавії і лідер правлячої Партії комуністів Володимир Воронін, розповідаючи про підсумки свого робочого візиту до Москви 22 червня 2009 р. і домовленості, досягнуті під час зустрічей з президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим і головою уряду Володимиром Путіним.

В.Воронін назвав також важливою готовність російських властей негайно розпочати впровадження пакету законів із захисту прав молдавських громадян, які працюють в Російській Федерації.

За словами молдавського лідера, в Москві обговорювалася також і тема придністровського врегулювання. Він наголосив, що сторони підтвердили, що придністровську проблему можна вирішити у форматі переговорів "5+2" (Росія, Україна, ОБСЄ, ЄС, США, Молдова, Придністров`я) на основі принципів суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

В.Воронін зазначив, що деякі аналітики подейкують про те, що його поїздка до Москви - чергове свідчення зміни зовнішньополітичного курсу Молдови, так само як і підтримки Росією Партії комуністів на виборах. "Очевидно, що ці спекуляції вигідні тільки тим, хто бажав би, щоб Молдова лишилася наодинці зі своїми проблемами", - заявив В.Воронін. Він наголосив, що поїздка до Москви - це чергове свідчення зусиль влади Молдови задля забезпечення стабільності і справжнього економічного суверенітету. Президент сказав, що надзвичайно вдячний російським партнерам за розуміння тієї непростої ситуації, в якій опинилася країна.

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