За головний «Оскар» відтепер змагатимуться 10 фільмів

Американська кіноакадемія ухвалила рішення збільшити удвічі кількість номінантів на здобуття премії "Оскар" за кращий фільм - до десяти кінострічок, мовиться в прес-релізі Академії. "Після більш ніж шести десятиліть Академія повертається до свого коріння - до часів, коли ширший круг кінострічок борються за звання кращого фільму", - наводяться в тексті слова президента кіноакадемії Сіда Геніса. Останній раз десять фільмів змагалися за одну з престижних нагород у галузі кіномистецтва в 1943 році - тоді премію одержала легендарна "Касабланка". "Результат буде тим самим - один переможець. Але в перегонах до фінішної прямої з 2009 року братимуть участь десять, а не п`ять фільмів", - відзначив Геніс. За його словами, збільшення числа фільмів-учасників в головній номінації дозволить документальним фільмам, фільмам іноземною мовою і анімаційним фільмам одержати шанс на перемогу. "Збільшення кількості фільмів до десяти дозволить критикам Академії, що беруть участь в голосуванні, відзначити і включити в список номінантів більше приголомшливих фільмів, які нерідко фігурують в інших номінаціях на "Оскар", але не можуть змагатися за головний приз", - пояснив рішення кіноакадемії Геніс. Церемонія вручення "Оскара-2009" відбудеться 7 березня 2010 року в театрі Kodak у Лос-Анджелесі. Списки кандидатів, що претендують на включення в різні номінації, будуть розіслані членам жюрі 28 грудня, завершиться голосування 23 січня. Список кандидатів на здобуття премії оголосять 2 лютого.

РІА "Новости"