Ми його туди не посилали: адвокат засудженого Агеєва про позицію РФ щодо його обміну

Українська сторона готова обміняти Агеєва, але тільки на українців, які сидять у російських в'язницях.

Російська влада не бере ніякої участі в долі росіянина Віктора Агеєва, засудженого на 10 років в'язниці за участь у терористичній організації "ЛНР".

Про це в інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі розповів адвокат Агеєва Віктор Чевгуз.

"Нульова [участь]. Я зустрічався з консулами [Росії] в Києві, і в Харкові, тому що у юрисдикції[харківського консульства] перебуває і територія Луганської області. Я приходив до них з листом про те, що скоїв Агеєв, просив їх вирішити питання про його обмін. ... Консул прямо говорить: "Ми не сторона процесу. Чого ми будемо його міняти? Ми його туди не посилали. Яке ми маємо відношення? Зв'язуйтеся з "ЛНР", - розповідає він.

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Чевгуз каже, що відправив лист в Міністерство закордонних справ Росії, але досі не отримав жодної відповіді.

За словами адвоката, українська сторона готова обміняти Агеєва, але тільки на українців, які сидять у російських в'язницях. Чевгуз не сумнівається, що обмін відбудеться.

"Незалежно від того, буде апеляція чи ні, президент помилує його, якщо буде домовленість забрати когось із наших хлопців з російських в'язниць. Тому є всі перспективи. Він буде обміняний, в цьому я не сумніваюся", - розповів адвокат.

Як повідомляв УНІАН, раніше полоненого на Луганщині російського військового Віктора Агеєва засудили до 10 років позбавлення волі.