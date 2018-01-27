На Одещині за три роки збільшилася кількість злочинних груп, які здійснюють розбійні напади і викрадення - МВС

У 2017 році в регіоні поліція виявила 10 злочинних груп.

За останні три роки в Одеській області збільшилася кількість злочинних груп, які здійснюють розбійні напади, викрадення, а також квартирні крадіжки.

Про це начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін повідомив кореспонденту УНІАН після підсумкової розширеної колегії МВС.

"Акцент робив за останні три роки. Так, більше стало організованих злочинних груп, які здійснюють розбійні напади, викрадення, квартирні крадіжки. Це саме по Одеській області. Ну а така характеристика, як наркотики, торгівля людьми - це стабільно є одна-дві групи. Виявляємо", - сказав він.

Читайте такожВ Одесі суд заарештував чотирьох іноземців-грабіжників, які наїхали автомобілем на поліцейського

За словами Головіна, всього в минулому році в області поліція виявила 10 злочинних груп.

"Одеська область дала 10 груп виявлених, 2 з яких - банди. Тобто в 2018 році у нас є вже напрацювання. Ми перший акцент зробимо на розбійні напади, пограбування, в тому числі на економіку, наркотики", - сказав Головін.

Також він уточнив, що злочинні групи в регіоні пов'язані зі злочинцями з Молдови та Кавказького регіону.

"Придністров'я, Молдова, наші "друзі" з Кавказького регіону - дуже насичений регіон у нас. Якщо ви звернули увагу, у нас постійно ведуться відпрацювання саме в цьому напрямку", - зазначив начальник Одеського обласного главку.