На Кіровоградщині розгорівся скандал через збірку про загиблих учасників АТО (відео)

Обурення військових викликали неоднозначні ілюстрації видання, міська влада пропонує АТОвцями мирову – спільно укласти вже не збірку, а повноцінну книгу і до підбору матеріалу підійти ретельніше.

У Знам‘янці на Кіровоградщині волонтери та учасники АТО вимагають вилучити весь наклад і знищити збірку, присвячену загиблим у війні на Сході землякам.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, обурення військових викликали ілюстрації видання – на одній з них Україна зображена у вигляді жінки з руками по лікті у крові. А на сусідніх сторінках - труни і згорьовані обличчя рідних загиблих.

"Жінка-мати, все начебто і виходить руки у неї в крові, очі в крові, волосся в крові. Прапором замотана. Своїми руками знищуємо - так виходить чи що?", - обурюється боєць АТО Юрій Руденко. Цю збірку видали ще навесні бюджетним коштом і накладом усього півсотні екземплярів – для патріотичного виховання школярів та студентів. Відтоді бійці марно вимагають її вилучення і знищення усіх екземплярів.

Минулого тижня невдоволені вкотре прийшли до посадовців міськради з претензіями і, кажуть, почули таку відповідь.

"Складайте зброю. Сидіть вдома. Вас туди ніхто не посилав. Ми відповіли: "Якщо ми звідти підемо – вони прийдуть сюди". "Нехай приходять…", - передає слова чиновників боєць АТО Олексій Генкуленко.

Чиновниця міськради каже, що нічого скандального вона в цих ілюстраціях не бачить. Мовляв, фото взяли з Інтернету. Цитують російською опис картинки, датованої лютим 2014 року і створеної дизайнером із Севастополя.

"Люди, ось я, ваша Україна, одумайтеся, що ви творите, моє серце плаче кривавими сльозами". "Це емоції мирних людей, які бачать, як сини не повертаються до своїх матерів і сім'ї залишаються без батьків", - каже начальник відділу організаційно-кадрової роботи Знам'янської міської ради Олена Зайченко.

Знищувати наклад у мерії не збираються. Міська влада пропонує АТОвцями мирову – спільно укласти вже не збірку, а повноцінну книгу і до підбору матеріалу підійти ретельніше.

Натомість бунтарі наполягають на своєму і вимагають звільнення відповідальних за укладання скандального видання та чиновниці, яка ніби-то образила бійців АТО. Заяву з цього приводу збираються надіслати в адміністрацію президента.