Відбулась прем'єра фільму про загиблого на Донбасі оперного співака Сліпака

8 лютого стрічка "Міф" вийде в український прокат. Фільм про Василя Сліпака, який загинув від кулі снайпера у Донецькій області, перекладено англійською, італійською, іспанською, болгарською мовами.

У Чернігові відбувся прем'єрний показ документального фільму "Міф" про життя загиблого в зоні проведення антитерористичної операції оперного співака Василя Сліпака.

Як передає кореспондент УНІАН, на прем'єру фільму ввечері 26 січня зібралися журналісти, волонтери, учасники АТО, громадські діячі і всі охочі.

«Міф» — новий фільм режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія, що розповідає історію життя оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом, активного учасника Революції гідності, волонтера, добровольця. У 2016 році під час виконання бойового завдання Сліпак з позивним «Міф» загинув від кулі снайпера на Донбасі.

Кантер повідомив, що робота над фільмом тривала упродовж 17 місяців в Україні та Франції, де майже 20 років проживав Сліпак. Бюджет стрічки становив 1,5 млн грн, з яких 300 тис. грн – кошти, зібрані за допомогою проекту "Спільнокошт". Так само відгукнулися багато людей, які надали фото та відеоматеріали про Сліпака. Також фільм фінансово підтримала держава.

"Намагалися зробити кожен епізод видовищним, але не героїзували Василя, прагнули зробити максимально щирим і правдивим портрет героя", - сказав Кантер.

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Автори поєднують у документальному фільмі два жанри: кіно та концерт, також є елементи анімації. За словами режисера монтажу Ярослава Попова, це своєрідне новаторство і сміливий крок - поєднати документальне кіно з анімацією. На його думку, фільм вийшов різноплановий - музичний, про війну, ліричний.

"Такі фільми не можна в одну канву покласти, про живу веселу людину, яка прожила неймовірне життя", - сказав Попов.

27 січня фільм продемонструють у Сумах, Харкові та Черкасах. Загалом прем'єрні покази стрічки відбудуться у 18 містах України, а з 8 лютого фільм вийде в український прокат.

Картину "Міф" перекладено англійською, італійською, іспанською, болгарською мовами, тому його творці мають намір розсилати стрічку на міжнародні фестивалі. Також уже заплановані презентації в Італії та Канаді.

Як повідомляв УНІАН, Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початку революції очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

З 2015 року воював на Донбасі, загинув у червні 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського у Донецькій області.

20 лютого 2017 року президент посмертно присвоїв Сліпаку звання Героя України.