Парламент планує спростити реорганізацію банків

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів фінансового оздоровлення банків».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 237 із 439 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається спростити порядок реорганізації банків, зменшити статутний капітал банку при виконанні плану фінансового оздоровлення у рамках процедури запровадження тимчасової адміністрації.

Також передбачено, що у випадку, якщо розмір капіталу банку, визначений за результатами аудиту, є меншим, ніж розмір статутного капіталу, тимчасовий адміністратор зобов’язаний протягом трьох днів від дати погодження Нацбанком рішення тимчасового адміністратора про зменшення статутного капіталу такого банку внести відповідні зміни до статуту банку, участь у капіталізації якого бере держава.

Законопроектом передбачається продовжити до 1 січня 2013 року неоподаткування вкладів фізичних осіб до банківських і небанківських фінансових установ.