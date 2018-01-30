За рік українські національні газети і журнали втратили майже 20% передплатників

Остаточні дані передплати періодичних видань на 2018 рік поштою засвідчують падіння передплатних тиражів національних газет та журналів на 19% за рік.

Передплата національних газет та журналів в Україні скоротилася майже на 20%. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook.

"Остаточні дані передплати періодичних видань на 2018-й рік через відділення ПАТ «Укрпошта» засвідчують падіння передплатних тиражів національних газет та журналів до рівня 81% від показників станом на 1 січня минулого року. При відновленні передплатних показників місцевої преси на рівні 95%, загальний підсумок передплатної кампанії -2018 складає 87% до рівня тиражів-2017 року ( або 8млн. 698 тис.прим.)", - повідомив голова НСЖУ.

Читайте такожВ Одесі закінчили розслідування стосовно взятих на хабарі посадовців "Укрпошти"

"На запит Національної спілки журналістів України, керівництво ПАТ «Укрпошта» поінформувало про остаточні (уточнені) дані передплати на періодичні видання з доставкою з 1 січня 2018 року. Раніше «Укрпошта» звітувала про кращі показники передплатної кампанії-2018 - на загальному рівні відновлення тиражів 91% та національних видань - 88%. Але через конфлікт ПАТ «Укрпошта» з видавничою групою «Експрес» поштовий оператор скасував передплату і повернув кошти понад 400 тисячам!!! передплатників «Експресу» та його дочірніх видань", - написав голова НСЖУ.

"Національний друкований інформаційний простір стрімко скорочується, що засвідчується майже 20%-им падінням передплатних тиражів вітчизняних видань,- наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Позитивно, що місцеві газети відновили 95% тиражів, але очевидно, що без притомної державної політики видавці і надалі будуть заручниками бізнес-реформування «Укрпошти»", - зазначив Томіленко.

Як повідомляв УНІАН, українські телеканали приділяють мало уваги подіям на Донбасі та в Криму.