Негода лишила без світла 293 населених пункти у 10 областях

Сьогодні вночі внаслідок сильного дощу та шквалистих поривів вітру, через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 10 областях України було знеструмлено 293 населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Вінницькій області знеструмлено 122 населених пункти, у Рівненській – 90, у Волинській – 27, у Чернігівській – 6, у Київській – 9, в Івано-Франківській – 7, у Львівській – 7, у Житомирській – 6, в Одеській – 5, у Хмельницькій – 4.

На місцях працюють аварійні бригади обленерго.