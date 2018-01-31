Голова Житомирської ОДА Гундич підписав Меморандум про співпрацю у формуванні Інклюзивно-ресурсних центрів

Документ підписали в рамках робочого візиту на Житомирщину дружини Президента України Марини Порошенко.

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич сьогодні підписав Меморандум про співпрацю щодо формування мережі Інклюзивно-ресурсних центрів з керівниками органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали у Центрі розвитку місцевого самоврядування у Житомирі в рамках робочого візиту на Житомирщину дружини Президента України Марини Порошенко.

Участь у цьому заході, окрім Марини Порошенко та Ігоря Гундича, також узяли голови об'єднаних територіальних громад регіону, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, керівники райдержадміністрацій, влада міста.

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За словами дружини Президента, Фонд Петра Порошенка разом і з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробили типовий проект створення Інклюзивно-ресурсного центру у територіальній громаді, який допоможе якнайшвидше відкрити такі центри. «Зараз реалізація цього проекту стартує на Житомирщині і я вірю, що у майбутньому цей приклад буде успішно впроваджено по всій Україні», - сказала Марина Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні дружина Президента України Марина Порошенко з робочим візитом перебуває на Житомирщині. Вона провела зустріч щодо створення системи Інклюзивно-ресурсних центрів у Житомирській області. Участь у заході взяли голови об’єднаних громад та райдержадміністрацій області. Зустріч провели у Центрі розвитку місцевого самоврядування у Житомирі. Також в планах робочого візиту Марини Порошенко - візит до Центру реабілітації дітей дошкільного віку та ознайомлення із системою надання послуг цим закладом