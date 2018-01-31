У Новограді-Волинському продовжать будівництво хірургічного корпусу (фото)

Керівник Житомирщини заявив, що Новоград-Волинський визнаний госпітальним округом, і для того, щоб сьогодні вже надавати якісні медичні послуги, необхідно у найкоротші терміни добудувати хірургічний корпус.

У Новограді-Волинському на Житомирщині планують продовжити будівництво хірургічного корпусу міськрайонного територіального об’єднання.

Про це УНІАН повідомли у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, хірургічний корпус Новоград-Волинського міськрайонного територіального об’єднання може отримати фінансування за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.

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«Новоград-Волинський визнаний госпітальним округом, і для того, щоб сьогодні вже надавати якісні медичні послуги, необхідно у найкоротші терміни добудувати хірургічний корпус», – цитує прес-служба облдержадміністрації голову ОДА Ігоря Гундича.

За його даними, у минулому році на цей об’єкт було виділено 8,6 млн грн з обласного бюджету та за рахунок співфінансування із місцевого бюджету.

Тепер же у разі співфінансування з місцевого бюджету частину коштів на продовження будівництва зможуть спрямувати із Державного фонду регіонального розвитку вже у 2018 році, якщо цей об’єкт пройде відповідний конкурс.

«Об’єкт непростий, необхідно не менше 70 млн грн, аби його завершити. Я думаю, що спільними зусиллями та спільним підходом такий об’єкт можна закінчити. Терміни для закінчення будівництва ми ставити не можемо, але я думаю, що до 2020 року буде достатньо часу, щоб його закінчити. Я буду переконувати членів нашої комісії в тому, що об’єкт необхідно включити до списку об’єктів, які фінансуватимуться за кошти Державного фонду регіонального розвитку, а далі вже наступне слово - за місцевою владою у питанні співфінансування», – додав Гундич.